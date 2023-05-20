| صالح: لن نقبل بإشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات

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2023/05/20 على الساعة 19:13

: شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم السبت، أن المجلس “لن يقبل إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات”، مضيفا أن “عليه التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري”.

وتابع صالح، في تصريح إعلامي، أنه “طلب عدم التسرع بإيقاف حكومة فتحي باشاغا، وأنه ليس راضيا عن هذا القرار، لأنها كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون”، مشددا على أن “المبعوث الأممي ليس من يمنح الشرعية للبرلمان أو مجلس الدولة”

وقال صالح: “لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات” وإن “البرلمان سيتوافق مع مجلس الدولة الأعلى على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين”، حسب تعبيره.

وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد. فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية. وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.