“الكبير”: المشري يلوّح بأوراق ضغط لمساومة الدبيبة

الوطن|رصد

وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، قرار مجلس الدولة بتشكيل لجان لرصد تجاوزات الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بورقة ضغط يتم التلويح بها لمساومة الدبيبة.

وقال الكبير، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “التغيرات كبيرة بالمشهد الليبي، بالإضافة لما يتردد عن اقتراب إنهاء حالة الانقسام الحكومي، عبر مفاوضات قد تؤدي لتعديل وزاري بحكومة الدبيبة”.

ولفت الكبير إلى وجود حديث آخر عن محاولة بعض النواب الإطاحة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن هذا المنطلق يرى أن المشري سارع بالتحرك ليضمن حصول مجلسه، أو الأعضاء المقربين منه داخله، على حصة وزانة بهذا التعديل الوزاري، إن تحقق، مبرزاً أن مثل هذه التحركات إن صدق حدوثها تدل على أن إجراء الانتخابات هدف مستبعد من أولويات النخبة السياسية، وأن الجميع مستمر في سعيه لتقاسم المصالح.