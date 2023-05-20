ليبيا.. ضبط أكثر من 353 سيارة دون رخص في أبو سليم وعين زارة

تمكنت شرطة مرور أبوسليم، اليوم السبت، من ضبط أكثر من 230 سيارة دون رخص قيادة من بينها سيارات تسير عكس الاتجاه.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها، إن شرطة مرور أبوسليم حرّرت كذلك أكثر من 820 مخالفة مرورية.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إنه لليوم الرابع على التوالي ضبطت شرطة مرور عين زارة 123 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وحررت 420 مخالفة مرورية داخل البلدية.

وقبل أسبوع، ضبطت شرطة مرور أبوسليم 209 سيارات دون رخص قيادة من بينها سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق المطار.