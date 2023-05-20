الكبير: المشري يساوم الدبيبة بلجنة “رصد التجاوزات”

وصف الكاتب والمحلل الليبي عبد الله الكبير قرار تشكيل لجان لرصد تجاوزات حكومة الوحدة المؤقتة بـ«ورقة ضغط يتم التلويح بها لمساومة عبد الحميد الدبيبة».

وقال الكبير في تصريح صحفي إن «التغيرات كبيرة بالمشهد الليبي، بالإضافة لما يتردد عن اقتراب إنهاء حالة الانقسام الحكومي، عبر مفاوضات حالية قد تؤدي لتعديل وزاري بحكومة الدبيبة».

ولفت الكبير إلى وجود حديث آخر عن محاولة بعض النواب «الإطاحة» برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن هذا المنطلق يرى أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري سارع بالتحرك ليضمن حصول مجلسه، أو الأعضاء المقربين منه داخله، على حصة بهذا التعديل الوزاري، إن تحقق.

ورأى أن مثل هذه التحركات إن صدق حدوثها تدل على أن إجراء الانتخابات هدف مستبعد من أولويات النخبة السياسية، وأن الجميع مستمر في سعيه لتقاسم المصالح.

وكان مجلس الدولة برئاسة المشري قد قرر تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات والقرارات والاتفاقيات، التي اتخذتها حكومة الوحدة المؤقتة.