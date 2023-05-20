عقيلة صالح : على الدبيبة التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، بأنهم لن يقبلوا إشراف حكومة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات، و«عليه التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف رئيس البرلمان الليبي في تصريحات لقناتي «الحدث» و«العربية»، أنه طلب عدم التسرع بإيقاف حكومة فتحي باشاغا، وأنه ليس راضيا عن هذا القرار، لأن الإجراءات كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون.

وتابع أن المبعوث الأممي ليس من يمنح الشرعية للبرلمان أو مجلس الدولة، و«لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا»، مضيفا أن الخلاف داخل لجنة 6+6 يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن البرلمان سيتوافق مع مجلس الدولة الأعلى على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين.