حكماء ليبيا يؤكدون ضرورة توحيد الأجسام السياسية

حسن الورفلي (بنغازي)

نظم المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا «ملتقى الثوابت الليبية لإنهاء الأزمة»، بحضور ممثلين عن 13 بلدية في طرابلس، لمناقشة الانقسام السياسي وتشبث الأجسام السياسية بالسلطة بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد الملتقى رفضه التعديل الـ13 الذي أقرته الأجسام السياسية، معتبراً أنه يفضي لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية وفشلها وبالتالي عدم إجراء الانتخابات التشريعية وبقاء هذه الأجسام في السلطة واستمرار الانقسام.

وأكد المجتمعون تمسكهم بالثوابت الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية وتوحيد الأجسام السياسية في جسم تشريعي واحد يمثل جميع الليبيين، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة كفاءات لا تتجاوز 17 حقيبة وزارية، بعيداً عن «الجهوية والقبلية والمحاصصة»، على أن يستكمل البرلمان الجديد الاستحقاق الدستوري ويعتمد الدستور الدائم للبلاد تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة وخروج ليبيا من الوصاية الدولية. ودعا المجتمعون إلى تولي البرلمان الجديد استكمال القوانين اللازمة لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإجراء الانتخابات العامة وفق الدستور الدائم للبلاد.

وفي سياق آخر، تعقد لجنة «6+6» المكلفة بوضع القوانين الانتخابية اجتماع لها في المغرب الأسبوع القادم، وذلك للتصويت على المواد الخلافية في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي في اللجنة لـ«الاتحاد».

ووجهت الحكومة المغربية دعوة إلى لجنة «6+6» المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات لعقد اجتماعاتها في المغرب خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بحضور وفد فني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار المصدر الليبي أن اللجنة تسعى لعقد اجتماعاتها في المغرب للاتفاق على قوانين الانتخابات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية في البلاد خلال العام الجاري، موضحاً أن اللجنة تحاول عدم إصدار أية تصريحات يمكن أن تؤدي للتشويش على عملها خلال الفترة المقبلة.(الاتحاد)