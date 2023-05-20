عقيلة صالح يتحدث حول ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة

قال رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، السبت، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف صالح في تصريح لقناة “العربية” :”سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مُصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين”.

وأشار رئيس مجلس النوّاب الليبي الى أن الخلاف بين أعضاء لجنة “6+6” يتعلق بموضوع مزدوجي الجنسية، مشيرًا لاقتراحه بأن يتنازل الفائز بالانتخابات عن جنسيته الثانية.

وقال صالح ان ما تتفق عليه لجنة “6+6” سيكون مُلزمًا، متمنيًا أن تُنهي مهامها نهاية الشهر الجاري، وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وأشار الى أن رئيس مفوضية الانتخابات أكد استعداده للإشراف على الانتخابات حين تصدر القوانين.