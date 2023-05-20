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عقيلة صالح يتحدث حول ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، السبت، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف صالح في تصريح لقناة “العربية” :”سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مُصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين”.

وأشار رئيس مجلس النوّاب الليبي الى أن الخلاف بين أعضاء لجنة “6+6” يتعلق بموضوع مزدوجي الجنسية، مشيرًا لاقتراحه بأن يتنازل الفائز بالانتخابات عن جنسيته الثانية.

وقال صالح ان ما تتفق عليه لجنة “6+6” سيكون مُلزمًا، متمنيًا أن تُنهي مهامها نهاية الشهر الجاري، وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وأشار الى أن رئيس مفوضية الانتخابات أكد استعداده للإشراف على الانتخابات حين تصدر القوانين.

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