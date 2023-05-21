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| الحج.. تخصيص 250 مليون دينار لـ7800 حاج ليبي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا المستقبل
مصدر الخبر / ليبيا المستقبل

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2023/05/20 على الساعة 18:49

: أكد الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عبدالله العقيلي، اليوم السبت، أن “حكومة الوحدة الوطنية تكفلت بكافة تكاليف حج هذا الموسم وخصصت 250 مليون دينار في هذا الجانب” وأن “إجمالي عدد الحجاج الليبيين هذا العام  7800 منهم 1050 حاجا خصصوا لوزارة الشهداء”.

وأضاف العقيلي، في تصريح إعلامي، أنه “تم الانتهاء من الترتيبات وإجراءات التعاقد مع الفنادق وتوفير المواصلات الخاصة بالحجاج الليبيين”.

وتابع العقيلي أنه “يجري الآن منح التطعيمات الخاصة بالحجاج الليبيين عبر المراكز الصحية المعلن عنها” وأنه “تم التعاقد مع 3 شركات طيران ليبية لتيسير الرحالات عند قيام السلطات السعودية بتحديد جدول الطيران وموعد البدء في تسيير الرحلات”، حسب تعبيره.

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ليبيا المستقبل

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