شركة المياه تطمئن أهالي سرت بتوفر مياه الشرب بعد كثرة الشكاوي من شحها

الوطن| متابعات

عقد مسؤول في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية اجتماعاً مع أهالي سرت، لبحث مشكلة المياه بالمدينة، وظاهرة استغلال أصحاب شاحنات نقل المياه وبيعها بأسعار باهظة قد يبلغ مئة دينار أحياناً دون مراقبة.

حيث طمأن المسؤول بتوفر مياه الشرب، وذلك بعد تلقي البلدية عددًا من الشكاوى، بشأن شح المياه في عدد من المناطق السكنية بسرت وضواحيها.

وقال مدير إدارة التشغيل بالشركة إن المياه متوفرة، ومن الضروري ترشيد وتقنين استهلاك المياه بالمدينة والأودية، كما ناقش المختنقات التي تواجه البلدية في مجال البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، والاتفاق على طرق لمعالجتها بالتنسيق مع إدارة النهر الصناعي والشركة العامة للمياه وجهاز تنفيذ المشروعات حاليا والمتمثلة في خزانات المياه وشبكات التغذية ومشاريع أخرى.

من جهته، حض عميد بلدية سرت مختار المعداني، على ضرورة التنسيق بين الشركات والأجهزة بسرت، لمتابعة مشاكل شح المياه في مناطق معينة، مشيراً إلى الحاجة لدعم شبكة المياه بسرت من خلال تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بمحلة الزعفران، الذي لم ينفذ رغم إتمام إجراءاته مند سنوات، كما طالب جهاز الحرس البلدي بمتابعة ملف المياه والإهدار وسيارات نقل المياه، وفرض غرامات.