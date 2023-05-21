بوراص: الدبيبة لن يقبل الرحيل قبل الانتخابات

استبعدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص قبول رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الرحيل قبل الانتخابات.

وقالت بوراص في تصريح صحفي إن تحركات حكومة الدبيبة الأخيرة إلى جانب مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، تصبّ كلها في صالح إجراء الانتخابات.

وأضافت أن أعيان المنطقة الغريبة، خاصة الوفد الذي التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لا تواصل لديهم بالأطراف المتحكمة في المنطقة الشرقية حتى يمكن للطرفين الضغط هنا وهناك.

وتابعت: ربما سيحدث تقاطع مصالح بين كل الأطراف في شرق وغرب البلاد، ولن يصلوا إلى نتيجة في الوقت القريب، والكل له أدواته التي يستخدمها في الوقت المناسب، ومع التدخلات الدولية والإقليمية في آليات الحلول، سوف نشهد كثيرا من التحديات في المدة القادمة التي ربما ينتج عنها حل أو ينتج عنها صراع جديد.