“من مصراتة”.. العابد يطلق المرحلة الثانية من مبادرة “مهنتك مستقبلك”

الوطن|متابعات

أطلق وزير العمل والتأهيل بالحكومة المنتهية الولاية علي العابد، المرحلة الثانية من مبادرة “مهنتك مستقبلك” في 3 مراكز تدريبية في مختلف مناطق البلاد، بحضور وكيل وزارة الصناعة والمعادن.

وبين العابد، خلال مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من المبادرة في مدينة مصراتة، أن المرحلة الثانية ستكون على ثلاثة مسارات تشغيلية في مختلف مناطق البلاد، وأن المبادرة في مرحلتها الأولى شملت تدريب أكثر من 1000 متدرب ومتدربة، من مدينتي مصراتة و تاورغاء و زلة.

وشهد الحفل تقديم عرض مرئي عن الدورات التدريبية، وعرض آلية تشغيل المبادرة في المدة المقبلة، بالإضافة إلى اختيار 80 متدربا من بين 700 متدرب من الدفعة الأولى، لتعلم اللغة الإنجليزية.