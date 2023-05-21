حسام القماطي: محاولة الإطاحة بـ”عقيلة صالح” قد تدفعه للتفكير في التقارب مع “المشري”

أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، تصاعد حالة الإحباط بالشارع، ليس فقط بسبب إجهاض محاولته للوصول للانتخابات، ولكن أيضاً «بسبب ترسخ قناعاتهم بأن أحلامهم في تحسين أوضاعهم عبر بوابة الانتخابات أمر مستبعد كلية من أولويات وحسابات قياداتهم».

وسلط القماطي في تصريحات صحفية، الضوء على عامل التوقيت، الذي تفجرت فيه أحاديث تلك الصفقات السياسية، وقال إن الجميع «كان يتطلع للضغط على مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، عبر اللجنة المشكلة من أعضائهما (6+6)، والمضي قدماً بإجراء الانتخابات».

واعتبر القماطي أن «ما يتردد عن وجود محاولة للإطاحة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أو وجود صفقة ترميم لحكومة الدبيبة، قد يدفع الأول للتفكير جدياً في التقارب مع رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، والتوافق معه على الذهاب للانتخابات سريعاً».