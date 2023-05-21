بوراص: الدبيبة لن يقبل الرحيل قبل الانتخابات وسنشهد حل أو صراع جديد

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب “ربيعة بوراص” تعليقًا على التحركات لتشكيل حكومة موحدة قريبًا: “لا أعتقد أن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة سيقبل الرحيل قبل الانتخابات، وهذه كانت، ولا تزال، شروطه في كل مرة تتعرض فيها حكومته لضغوط”.

ورجحت بوراص في تصريحات صحفية، أن تحركات حكومة الدبيبة الأخيرة إلى جانب مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، تصبّ كلها في صالح إجراء الانتخابات.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن أعيان المنطقة الغريبة، خاصة الوفد الذي التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لا تواصل لديهمبالأطراف المتحكمة في المنطقة الشرقية حتى يمكن للطرفين الضغط هنا وهناك.

وأضافت بوراص أن عائلة الدبيبة في تواصل مع عائلة المشير خليفة حفتر؛ لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بقيادة عبدالحميد الدبيبة ووزير المالية في الحكومة الليبية أسامة حماد.

وتوقعت عضو مجلس النواب حدوث تقاطع مصالح بين كل الأطراف في شرق وغرب البلاد، مؤكدةً أنهم لن يصلوا إلى نتيجة في الوقت القريب، مضيفةً “الكل له أدواته التي يستخدمها في الوقت المناسب”.

وختمت بوراص تصريحاتها قائلة “مع التدخلات الدولية والإقليمية في آليات الحلول، سوف نشهد كثيرًا من التحديات في المدة القادمة التي ربما ينتج عنها حل أو ينتج عنها صراع جديد”.