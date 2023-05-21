التكبالي: المشري اكتشف أن خطط الدبيبة تتعارض مع مصالحه

اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي الإجراء الذي اتخذه خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بتشكيل لجان لمتابعة تجاوزات حكومة الوحدة المؤقتة، محاولة للحيلولة دون إجراء أي تعديل وزراي على حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأشار التكبالي في تصريح صحفي إلى أن التسريبات المتداولة تشير إلى أن رئيس الحكومة المرتقبة سيكون من المنطقة الغربية، وهو ما يعني احتفاظ الدبيبة بموقعه.

ورأى التكبالي أن إحداث تلك اللجان لرصد تجاوزات حكومة الدبيبة «قد يكون هو حشد الشارع الليبي، تحديداً بالمنطقة الغربية، تجاهها؛ بما يعوق تمرير التعديل الوزاري المرتقب».

وتساءل: «هل يتوقع مجلس الدولة من الجميع تصديق أنه اكتشف فجأة عدم وجود من يحاسب تلك الحكومة؟»، لافتاً إلى أن مجلس النواب سبق أن حجب الثقة عنها منذ عام ونصف العام تقريباً، وأنها ما زالت توقع اتفاقيات طويلة الأمد بـ«المخالفة لصلاحياتها» بخريطة الطريق الأممية.

واستدرك: لكن «يبدو أنه اكتشف ذلك عندما استشعر أن خططها المستقبلية تتعارض مع مصالحه».

كان مجلس الدولة برئاسة المشري قد قرر تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات والقرارات والاتفاقيات، التي اتخذتها حكومة الوحدة المؤقتة.