بعيو: الدبيبة أفضل من يمثل انعدام السيادة الليبية

الوطن| رصد

وصف مدير المؤسسة الليبية للإعلام سابقًا “محمد بعيو” رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، بأنه أحسن من يمثل انعدام السيادة الليبية.

وأضاف بعيو متسائلًا عن مصلحة تركيا من هذه الانتخابات، هل تركيا تريد رئيس وطني ليبيا برلمان ليبي وطني بكرة يطلب منها الجلاء او اجلاء قوى أخرى أو إيقاف تدخل السفارات

وأكد بعيو على أن الجيش التركي في المؤسسة الحاكمة في تركيا وغيرها ستحرص على بقاء قوات احتلالها في ليبيا حتى انتخب رئيسًا آخر غير أردوغان؛ لأنها تحقق لها مصالح أخرى.

وتساءل بعيو عن ماهية الخدمات التي قدمتها السفرات الموجودة في ليبيا التركية والإيطالية والمصرية ماذا تخدم

‏وأنهى حديثه بالتأكيد على أن ليبيا أصبح بلدًا مستباح، وأن السيادة الليبية الآن تمثل الحد الأخلاقي والقيمي الأدنى.