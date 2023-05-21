خبير إيطالي: من المرجح أن تتجه الأطراف الليبية لتشكيل حكومة جديدة

الوطن| رصد

كشف الخبير الإيطالي والمحلل السياسي في “موقع ديكود 39″، دانييلي روفينيتي، أن الدور السياسي لفتحي باشاغا، الرئيس السابق للحكومة الليبية، قد انتهى بعدما فشل في دخول طرابلس والعمل منها.

وأوضح روفينيتي أن حكومة باشاغا جاءت خصيصا لتدخل طرابلس وتحل محل حكومة الدبيية منتهية الولاية، لكنها فشلت في ذلك وظهرت ضعيفة دون أي نفوذ على الأرض في غرب ليبيا، منوها أن قرار مجلس النواب بإقالة باشاغا وإحالته للتحقيق هو قرار بدوافع سياسية ضمن مشهد متغير أكبر.

ورجح الخبير الإيطالي أن تتجه الأطراف الليبية إلى تشكيل حكومة جديدة بما فيها القوى بطرابلس، مؤكدا أن حكومة تمثل كل الأطراف ستكون فاعلة ويمكن أن تقود البلاد عمليا إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

وكان مجلس النواب قد أقال الثلاثاء الماضي فتحي باشاغا وأحاله إلى التحقيق، مكلفا أسامة حمّاد الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية برئاسة الحكومة، حيث ذكر المتحدث باسم مجلس النواب أن التصويت على الإقالة جرى بالإجماع في جلسة رسمية برئاسة فوزي النويري، نائب رئيس المجلس.