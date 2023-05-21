مذيع بقناة التناصح: المداخلة علمانيون بلحية وإزار.. خلّصنا الله من سلفيتهم

زعم المذيع بقناة التناصح، التابعة للمقتي المعزول الصادق الغرياني، عبدو القن، أن من وصفهم بـ«المداخلة» هم علمانيون بلحية وإزار، داعيا الله أن يخلصهم من سلفيتهم، بحسب تعبيره.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “سلفية المداخلة «علمانيون بلحية وإزار»، رأس السلفية العلمانية في هيئة الأوقاف محمد العباني لمّح سابقا في منشور له أن هيئة الأوقاف ليست كـ «دار الإفتاء»، قال فنحن لا نتدخل في السياسة ولا نتدخل في أمور الدول المجاورة بعكس الدار!!! في إشارة واضحة إنه يقول للدول الغربية «نحن علمانيون» ولا ندخل الدين في السياسة ونحن مناسبون لتمرير مشاريعكم فقط خلصونا من دار الإفتاء”، وفقا لقوله.

وأضاف “العباني المسكين يظن أن الدين هو فقط «صيام وصلاة وزكاة وحج» متناسيا أو هو جاهلٌ وليس متناسيا أن الله تعالى يقول (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ويقول (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)، خلصنا الله من السلفية العلمانية التي تهيمن على هيئة الأوقاف والتي من المفترض أن تحذر من العلمانية”، على حد وصفه.