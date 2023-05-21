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الدرقاش: سحرة الإعلام اليوم فاقوا «سحرة فرعون»

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن من أسماهم بـ«سحرة الإعلام» اليوم فاقوا سحرة فرعون في سِحر أعين الناس واسترهابهم وجعلهم يرون خلاف الحقيقة، على حد زعمه.

وقال الدرقاش، في منشور عبر «فيسبوك»: “من يعتقد أن العالم اليوم يختلف عن العالم أيام فرعون والنمرود وهولاكو وهتلر وموسيليني فليذهب ليسأل عن عقله”، بحسب تعبيره.

وأضاف “بل إن سحرة الإعلام اليوم فاقوا سحرة فرعون في سِحر أعين الناس واسترهابهم وجعلهم يرون خلاف الحقيقة”، وفقا لقوله.

وتابع “مذابح ومجازر يندى لها جبين هولاكو وهتلر يُستقبل أصحابها وتفرش لهم البُسط الحمراء وتتصافحهم الأيدي والوجوه، عودة «العجل بشار إلى حظيرة العجول»”، على حد وصفه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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