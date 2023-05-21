بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاحد 21 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 21 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة على المناطق الشرقية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-27)مْ على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (21-27)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الكفرة مثيرة للأتربة والرمال، تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).