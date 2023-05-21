الأرصاد الجوية: حرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد ورياح نشطة على المناطق الشرقية

أخبارليبيا24

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن درجات الحرارة تكون معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة على المناطق الشرقية.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال مابين (21-27) ، وتسجل على أغلب مناطق الجنوب مابين (29-34)مْ.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة تكون مرتفعة هذا اليوم على أقصى مناطق الجنوب الشرقي حيث تسجل على الكفرة (41) مْ.

ولفت مركز الأرصاد الجوية إلى أن السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط امطار متفرقة.