ربيعة بوراص : عائلة الدبيبة على تواصل مع عائلة حفتر لإعادة تشكيل السلطة

كشفت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أن عائلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تواصل مع عائلة حفتر لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بقيادة الدبيبة وأسامة حماد.

وقالت في تصريحات صحفية أن الدبيبة لن يقبل بالرحيل قبل الانتخابات، وهذه شروطه في كل مرة تتعرض فيها حكومته لضغوط.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه ربما يحدث تقاطع مصالح بين الأطراف في شرق وغرب البلاد، ولن يصلوا إلى نتيجة في الوقت القريب.

وأشارت ربيعة الى أن تحركات حكومة الدبيبة الأخيرة، إلى جانب مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، تصبّ كلها في صالح إجراء الانتخابات.

وتابعت أن ليبيا ستشهد الكثير من التحديات في المدة القادمة التي ربما ينتج عنها حل أو صراع جديد.