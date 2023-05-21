شركة الكهرباء: شحن محول بمحطة مشرق الشمس بين الجميل وزوارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محول بمحطة مشرق الشمس الواقعة بين مدينتي الجميل وزوارة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” شحن وتشغيل محول القدرة سعة ( 63 ) ميجا داخل محطة مشرق الشمس الواقعة بين مدينتي الجميل وزوارة والدخول به على الشبكة الكهربائية بعد توقف دام عدة سنوات.

وفي سياق منفصل أشارت الشركة إلى أن فـرق الصيانة بدائرة الإنـارة العامة طرابلس قامت باستبدال كـشافات الإنـارة في الطـرق والشـوارع الرئيسية بـمدينة طرابلس من صـوديوم إلـى ليد ( LED ).