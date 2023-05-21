الكشف عن تحركات لتشكيل حكومة بعيدا عن الدبيبة وباشاغا

كشف برلماني من الغرب الليبي لـ”عربي21″ عن تحركات جدية من قبل مجلس النواب ومشايخ المنطقة الغربية والشرقية وبعض الفاعلين في الدولة الليبية لتشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة تقوم بالتنسيق وتنظيم الانتخابات.

وقال منسق زيارة وفد مشايخ المنطقة الغربية للشرق وعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، علي بوزريبة في تصريحات خاصة إنه “قام بتنسيق زيارة لأكبر عدد من حكماء ومشايخ المنطقة الغربية للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في القبة (شرق البلاد) بلغ عددهم 222 شيخا من كل مدن الغرب الليبي”.

وأوضح البرلماني الليبي، وهو أحد مهندسي حكومة باشاغا أن “زيارة وفد المشايخ والأعيان في هذا التوقيت جاءت لدعم مجلس النواب في قراراته وتحركاته الأخيرة خاصة ما يدفع منها نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبة”.

“حكومة موحدة”

وأكد بوزريبة أن “أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية طالبوا المستشار عقيلة صالح بمسارعة تشكيل حكومة موحدة تنظم الانتخابات وتشرف على إجراءاتها، كما ناقش الوفد مع رئاسة البرلمان والأعضاء الحاضرين ضرورة وآليات توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قبيل الانتخابات”، وفق تصريحه.

وبخصوص موقف هؤلاء الأعيان والمشايخ من إيقاف باشاغا قال المسؤول الليبي: “رحبوا بقرار المجلس الأخير بإيقاف فتحي باشاغا كونه شخصية جدلية في هذه المرحلة، بل ربما يقوم هؤلاء المشايخ بالضغط أيضا من أجل إزاحة عبد الحميد الدبيبة من رئاسة الحكومة تمهيدا لاختيار شخصية أخرى للحكومة الموحدة، ونحن نعول كثيرا على دور هؤلاء كل في مدينته”.

وختم حديثه لـ”عربي21″ بأن “التحركات لتشكيل حكومة موحدة أصبحت واقعا فعليا وبدأ التشاور بالفعل من أجل إنجاز هذا الأمر، وكل ما يجري من اجتماعات ولقاءات داخل وخارج ليبيا يصب في هذا الاتجاه”.

وتواصلت “عربي21” مع المتحدث باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة للتعليق على هذه المعلومات وعن مدى قبول الدبيبة التنحي أو المشاركة في حكومة جديدة لكنه لم يرد على التساؤلات دون ذكر أسباب.

اقرأ أيضا:

“تنسيق الدبيبة وحفتر”

لكن عضو مجلس النواب من طرابلس والقريبة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ربيعة بوراص أكدت لـ”عربي21″ أن “الدبيبة لن يقبل بالرحيل قبل الانتخابات وهذا كان ولا زال أحد شروطه في كل مرة حصل فيها ضغط على الحكومة”.

وأوضحت أن “عائلة الدبيبة في تواصل مع عائلة حفتر لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والقائم بأعمال حكومة باشاغا حاليا، أسامة حماد”، وفق تقديراتها.

وصوت مجلس النواب الليبي في جلسة مغلقة الثلاثاء الماضي، على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، بمهامه.

اقرأ أيضا:

“دور مصري”

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة هذه الأيام اجتماعات مغلقة متتالية لقادة أمنيين وعسكريين وسياسيين من طرابلس وبنغازي لإعداد مشروع حكومة موحدة، برعاية الرئاسة المصرية.

وضم الاجتماع من المنطقة الغربية: آمر اللواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي محمود بن رجب، والآمر في اللواء 111 عبد السلام زوبي، ورئيس جهاز دعم الاستقرار بطرابلس عبد الغني الككلي، وأحد آمري قوة الردع الخاصة عبد الحكيم الشيخ، ورئيس جهاز الأمن العام عبد الله الطرابلسي.

كما يضم الاجتماع من المنطقة الشرقية، صدام وبلقاسم نجلي قائد القيادة العامة خليفة حفتر، وآمر لواء طارق بن زياد عمر مراجع، وممثل من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بنغازي، بحسب معلومات نشرتها منصة “فواصل” المحلية.