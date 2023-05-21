شركة الكهرباء: وصول عمود مولد خاص بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عمود المولد ( Rotor generator ) الخاص بالوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العمود مورد من شركة GE الأميريكية عبر ميناء ايطاليا.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن عملية التوريد تأتي ضمن أعمال العمرات الجسيمة التي تجري داخل وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي وفقا للخطة الموضوعة لإجراء العمرات الجسيمة بكافة محطات التوليد بالبلاد.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الشركة للحفاظ على استقرارية الشبكة وجاهزيتها والرفع من كفاءتها.