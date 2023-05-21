الدول السبع تدعو لإجراء الانتخابات في ليبيا

حثّ قادة دول مجموعة السبع من سموهم أصحاب المصلحة في ليبيا على العمل بشكل بناء في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعا البيان الختامي للمجموعة – الذي صدر في ختام المحادثات في هيروشيما – الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات رئاسية بحلول نهاية هذا العام والعمل مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة على تحقيق الهدف الذي طال انتظاره من الليبيين.

وعبّرت المجموعة عن قلقها إزاء الوجود المتزايد لقوات فاغنر الروسية في القارة الإفريقية، وتأثيرها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أكدت أنها ستعمل من أجل دعم الجهود التي تقودها جهات إفريقية بشأن السلام والاستقرار والازدهار في القارة، بحسب البيان.