| ربيعة بوراص تعليقا على تشكيل حكومة موحدة قريبا: الدبيبة لن يقبل الرحيل قبل الانتخابات

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2023/05/21 على الساعة 12:35

: استبعدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، في تعليقها على التحركات لتشكيل حكومة موحدة قريبا إمكانية قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الرحيل قبل الانتخابات.

وأشار بوراص إلى الدبيبة اشترط إجراء الانتخابات قبل رحيله، قائلة:”هذه كانت، ولا تزال، شروطه في كل مرة تتعرض فيها حكومته لضغوط”.

وقالت إن تحركات حكومة الدبيبة الأخيرة إلى جانب مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، تصبّ كلها في صالح إجراء الانتخابات.

كما أشار بوراص، في تصريح لـ”فواصل” إلى أن أعيان المنطقة الغريبة، خاصة الوفد الذي التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لا تواصل لديهم بالأطراف المتحكمة في المنطقة الشرقية حتى يمكن للطرفين الضغط هنا وهناك.

وأكدت تواصل عائلة الدبيبة مع عائلة حفتر لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، قائلة:”ربما سيحدث تقاطع مصالح بين كل الأطراف في شرق وغرب البلاد، ولن يصلوا إلى نتيجة في الوقت القريب، والكل له أدواته التي يستخدمها في الوقت المناسب”.

وبينت أنه مع التدخلات الدولية والإقليمية في آليات الحلول، سوف تشهد ليبيا كثيرا من التحديات في المدة القادمة التي ربما ينتج عنها حل أو ينتج عنها صراع جديد.