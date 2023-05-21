مالطا توداي: الحكم بالسجن لمدة عام على ليبي متورط بسرقة هاتف محمول

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية قضية الليبي “خليفة الجامي” المتهم بسرقة هاتف محمول من بائعة بمطار دولي.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد كشف عن الحكم على الجامي البالغ من العمر 39 عامًا بالسجنة لـ12 شهرًا لإقراره بسرقة الهاتف المحمول في الـ7 من مايو الماضي من البائعة في مطار مالطا الدولي وبعد أن تتبعت الشرطة أثره بكاميرات المراقبة بعد إبلاغ المسروقة بشأنه.

ووفقا للتقرير استقل الجامي حافلة متجهة إلى المطار ودخل المتجر حيث تظاهر بتصفح بضاعته قبل أن يسرق الهاتف المحمول البالغة قيمته 659 يورو من البائعة المنشغلة مع الزبائن ويستقل حافلة أخرى فيما أرجع قيامه بالسرقة لكونه عاطل عن العمل ومعتمد على الإعانات الاجتماعية.

وبحسب التقرير ألقى الجامي بلائمة قيامه بما قام به على الاكتئاب ومزجه بين تعاطي الكحول والأدوية ما تسبب في عدم علمه بما كان يفعله مشيرا لإصدار المحكمة أمرا بمعالجته لمدة 3 سنوات وآخر تقييدي يمنع بموجبه من الاقتراب من الضحية.

واختتم التقرير بالإشارة لتوجيه المحكمة بدفع الجامي ثمن الهاتف المحمول المسروق ومنحه مدة 12 شهرا للقيام بهذا بناء على طلب محامي الدفاع عنه.

ترجمة المرصد – خاص