سفير الاتحاد الأوروبي: تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات شرط نجاح التغيير

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.

وعبر جوزيه عن سعادته، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة – آليات وحلول.

وانطلقت في وقت سابق، الأحد، أعمال المؤتمر الذي تشرف عليه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام،.

وتشارك في المؤتمر وزيرة شؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، حورية الطورمال.