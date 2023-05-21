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إسماعيل الشريف: اجتماع (6+6) بالمغرب بهدف الابتعاد عن أي تأثيرات محلية 

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، أن “أعضاء لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة غادروا ليبيا متوجهين للمغرب لاستكمال نقاشاتهم حول القوانين الانتخابية”.

وقال إسماعيل في تصريح صحفي، إن “اجتماع أعضاء لجنة 6+6 بالمغرب جاء للابتعاد عن أي تأثيرات محلية قد تمارس عليهم”.

وأضاف أن “اجتماعات المغرب سيحضرها خبراء من الأمم المتحدة لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية، لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الانتخابية”.

وأوضح إسماعيل أنه “ليس من السهل على لجنة 6+6 أو لجنة أخرى إيجاد حل للنقاط الخلافية التي تقف حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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