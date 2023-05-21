سرت..العثور على جثمان الطفلة “آيات القذافي” في البحر يعد ضياعها منذ يومين

أخبارليبيا24

أكد مراسل “أخبارليبيا24” اليوم الأحد العثور على جثمان الطفلة المفقودة آيات القذافي داخل البحر، بعد ضياعها بمصيف سرت العائلي.

وأضاف مرسلنا أن فرق الإنقاذ البحري سرت هي من انتشلت جثمان الطفلة آيات القذافي لمسافة 3 كيلو متر مقابل المصيف.

وذكر أنه تم نقل جثمان الطفلة، إلى مستشفى ابن سينا التعليمي، بعد رحله بحث استمرت ما يقارب 36 ساعة.

وفقدت الطفلة آيات القذافي أثناء تواجدها مع أسرتها في مصيف سرت العائلي في ساعات متأخرة من ليل الجمعة-السبت.

وأكد مراسل أخبار ليبيا 24 في سرت، أن مالكي سيارات الدفع الرباعي والصيادين ممن يمتلكون إضاءة قوية هرعوا إلى مصيف سرت العائلي للمساعدة في عمليات البحث عن الطفل.

وأشار مراسلنا إلى أن الطفلة لم يعرف بعد إذا ما كانت فقدت على خارج شاطئ البحر أم فقدت بسقوطها داخل البحر.

كما أكد مراسلنا توجه فريق الإنقاذ البحري سرت وبعض منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية بالمدينة للمساعدة في البحث عن الطفل.