| الدول الـ7 تؤكد على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام

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2023/05/21 على الساعة 11:00

: حث قادة دول مجموعة السبع من سمتهم أصحاب المصلحة في ليبيا على العمل بشكل بناء في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار.

ودعا البيان الختامي للمجموعة الصادر في ختام المحادثات في “هيروشيما” الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات رئاسية بحلول نهاية هذا العام والعمل مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره من الليبيين.

وعبرت المجموعة عن قلقها إزاء الوجود المتزايد لقوات مجموعة “فاغنر” الروسية في القارة وتأثيرها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستعمل لدعم الجهود التي تقودها إفريقيا بشأن السلام والاستقرار والازدهار في القارة.

المصدر: موقع أفريكا تايم