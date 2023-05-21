أي سي آي أفريكا: بابا الفاتيكان سفيرًا جديدًا في ليبيا

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته المنصة الأخبارية الفاتيكانية الناطقة بالإنجليزية “أي سي آي أفريكا” تعيين بابا الفاتيكان فرانسيس قاصدا رسوليا “سفيرا” جديد في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد بين أن فرانسيس وجه بتعيين رئيس الأساقفة “سافيو هون تاي فاي” قاصدا رسوليا “سفيرا” في ليبيا بعد أن ظل منصب السفارة الرسولية شاغرا منذ أبريل من العام 2022 لتقاعد رئيس الأساقفة “أليساندرو ديريكو” شاغل الموقع منذ يونيو من العام 2017.

ومن المقرر أن يكون “تاي فاي” القاصد الرسولي الـ5 في ليبيا منذ تأسيس الصفة الوفدية في فبراير عام 1965 وترقيتها إلى السفارة في مارس من العام 1997.

ترجمة المرصد – خاص