بوزريبة: تشكيل حكومة موحدة أصبح واقعا فعليا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي بوزريبة، إنه “قام بتنسيق زيارة لأكبر عدد من حكماء ومشايخ المنطقة الغربية للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في القبة بلغ عددهم 222 شيخا من كل مدن الغرب الليبي.

وأوضح بوزريبة في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “زيارة وفد المشايخ والأعيان في هذا التوقيت جاءت لدعم مجلس النواب في قراراته وتحركاته الأخيرة خاصة ما يدفع منها نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبة”.

وأكد بوزريبة أن “أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية طالبوا المستشار عقيلة صالح بمسارعة تشكيل حكومة موحدة تنظم الانتخابات وتشرف على إجراءاتها، كما ناقش الوفد مع رئاسة البرلمان والأعضاء الحاضرين ضرورة وآليات توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قبيل الانتخابات”.

وبشأن موقف هؤلاء الأعيان والمشايخ من إيقاف باشاغا، قال بوزريبة إنهم “رحبوا بقرار المجلس الأخير بإيقاف فتحي باشاغا كونه شخصية جدلية في هذه المرحلة، بل ربما يقوم هؤلاء المشايخ بالضغط أيضا من أجل إزاحة عبد الحميد الدبيبة من رئاسة الحكومة تمهيدا لاختيار شخصية أخرى للحكومة الموحدة، ونحن نعول كثيرا على دور هؤلاء كل في مدينته”.

وأكد بوزريبة أن “التحركات لتشكيل حكومة موحدة أصبحت واقعا فعليا وبدأ التشاور بالفعل من أجل إنجاز هذا الأمر، وكل ما يجري من اجتماعات ولقاءات داخل وخارج ليبيا يصب في هذا الاتجاه”.