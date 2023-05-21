السني يناقش مع روزميري ديكارلو آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا

أخبارليبيا24

ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، روزميري ديكارلو آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا.

وأكد السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه تم استعراض عمل البعثة الأممية وكذلك الأوضاع التي تشهدها دول الجوار وتأثيراتها على المشهد بالأخص الأحداث الأخيرة في السودان.

وأوضح مندوب ليبيا أن ديكارلو أكدت حرص الأمم المتحدة على دعم كافة الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وأضاف السني أن ووكيل الأمين العام أكدت كذلك على إرسال فريق تقييم الاحتياجات الأممية الى ليبيا والخاصة بالانتخابات مطلع الشهر المقبل للوقوف على الاستعدادات الجارية وسُبل دعم اللجنة العليا للانتخابات والحكومة والمؤسسات المعنية من أجل انجاح العملية الانتخابية في البلاد.