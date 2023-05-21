وكيلة “غوتيريش”: سنرسل فريقاً أممياً إلى ليبيا للوقوف على الاستعدادت الانتخابية

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري ديكارلو، خلال لقائها مندوب ليبيا طاهر السني حرص الأمم المتحدة على دعم كافة الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وقالت ديكارلو، في تصريح صحفي، أنه سيتم “إرسال فريق تقييم الاحتياجات الأممية إلى ليبيا والخاصة بالانتخابات مطلع الشهر القادم”.

وأوضحت أن فريق التقييم سيقف “على الاستعدادات الجارية وسُبل دعم اللجنة العليا للانتخابات والحكومة والمؤسسات المعنية، من أجل إنجاح العملية الانتخابية في البلاد”.