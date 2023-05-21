سفير ألمانيا: النساء يلعبن دورا مهما في السياسة

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” اليوم الأحد أن النساء يلعبن دورا مهما في السياسة.

وأعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة قائلا “تلعب النساء دورًا مهمًا في السياسة، حيث أؤيد وبشدة مواصلة الجهود لتحفيز النساء والشباب ببرامج هادفة للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم”.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه أن مشاركة المرأة في الانتخابات ليست مسألة عدالة فحسب، بل هي أيضًا شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.