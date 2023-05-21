الحزب الديمقراطي: إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق شأن إداري قانوني

أخبارليبيا24

وصف الحزب الديمقراطي أن تصويت مجلس النواب على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحاتله للتحقيق بــأنه شأن إداري قانوني.

وقال الحزب في بيان له :”إن ما حصل في جلسة البرلمان المنعقدة في 16 مايو الجاري هو شأن إداري قانوني ينبغي ألا يؤثر على مشروع التوافق الوطني مهما كانت أبعاده”.

وأضاف الحزب الديمقراطي :”بل نرجو أن يؤدي ما حصل إلى تسوية شاملة بين مختلف الأطراف تهيء المناخ لإجراء الانتخابات”.

وأوضح الحزب أنه من الواجب التوجه بالشكر لكل من بذل جهده وتقدم بشجاعة لدعم مشروع التوافق الوطني من قوى وشخصيات سياسية وقادة عسكريين.

وأفاد الحزب الوطني أنه على رأس هؤلاء رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الذي كان لإقدامه وثباته دور مهم لترسيخ القناعة بأنه لا بديل عن الحوار لإنهاء الصراع.

وأكد أن هذا النهج بدأ يؤتي ثماره، فجميع الأطراف العسكرية والمدنية اليوم تجلس إلى طاولة التفاوض وتحتكم إلى الحوار في سبيل الخروج من الأزمة، بعد أن كان ذلك جريمة لا تغتفر عند هؤلاء.

ولفت إلى أن الظروف أصبحت أقرب إلى تحقيق تسوية تفضي إلى إنهاء الأزمة والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع الحزب :”نحتاج من الجميع في هذه الفترة طيّ صفحة الماضي والاستفادة من التجارب السابقة بعيدا عن التلاوم وتسجيل المواقف”.

وأكد الحزب الوطني :”نحن مستمرون في دعم خياراتنا الوطنية وتوسيع مكونات التيار الوطني، ولن نتوقف بسبب بعض العقبات العارضة والخلافات الجانبية”.

وصوّت، مجلس النواب،الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، ويكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، حسب ما صرح به المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.