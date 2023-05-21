عبد المطلب: تزوير الأرقام الوطنية يهدد الاعتراف بنتائج الانتخابات

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جمال عبد المطلب، إن تزوير الأرقام الوطنية سيكون مدخلاً للتشكيك في الانتخابات وباباً للطعن على أساسها.

وتوقع عبد المطلب، في تصريح رصده موقع “الوطن”، حدوث تلاعب بالانتخابات المقبلة عبر الأرقام الوطنية المزورة بالنظر إلى أن الإعلان عن تلك الأرقام جاء من جهة قضائية معتبرة ومعترف بها من السلطات في الشرق والغرب، في إشارة إلى النائب العام.

وشدد عبد المطلب على أن تلك أن الخاسرين في الانتخابات سوف يلجؤون إلى الطعن في نتائج الانتخابات بناء على هذه القضية.