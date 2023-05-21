غوتيريش لمجلس الأمن: يجب استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن.

وتتكون اللجنة من أربعة أطراف هي: الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ووجه غوتيريش رسالته إلى مجلس الأمن، تحسبا لانعقاد اجتماع المجلس المقبل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في يونيو 2023، وهو الاجتماع الذي يغطي الفترة ما بين مارس 2022 و7 مايو الجاري.

وأشار إلى مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية واحترام القانون الإنساني الدولي.

وجاء حديث غوتيريش عن التعاون الأممي العربي في الملف الليبي في وقت يستمر فيه الغموض حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات وموعدها، مع قرب انتهاء مهلة عمل لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة والمكلفة بإنجاز قوانين الانتخابات.

وفي حال فشل اللجنة بحلول منتصف يونيو، قد تلجأ الأمم المتحدة إلى تكليف لجنة تسييرية بمهمة التوصل إلى قاعدة دستورية، وهي مهمة قد تعترض عليها قوى عربية وغربية.