معهد تدريب الحرس البلدي المنطقة الوسطى يحتفل بتخريج الدفعة الأولى

أعلنت وزير الحكم المحلي تخريج الدفعة الأولى لمعهد تدريب الحرس البلدي المنطقة الوسطى ببلدية زليتن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن احتفالية التخرج أقيمت بمشاركة الوزير بدر الدين التومي ورئيس جهاز الحرس البلدي السرجب قطوسة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، وأعضاء من مجلس الدولة وعدداَ من الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة الأمنية وعدداَ من عمداء البلديات، ومدراء مديريات وإدارات وفروع جهاز الحرس البلدي وضباط، وضباط صف الجهاز ومشايخ وأعيان المدينة وأهالي الطلبة الخريجين .

وأكد وزير الحكم المحلي حرصه ودعمه الكامل لجهاز الحرس البلدي لتمكينه وتقديم كافة الإمكانيات والاستعداد لتحسين أداءه.

من جهته هنأ رئيس جهاز الحرس البلدي الخريجين وشدد على ضرورة الضبط والربط واحترام القانون وتطبيقه.

وجرى خلال الاحتفال إلقاء العديد من الكلمات التي هنِأَ فيها المتحدثون الخريجين مؤكدين أهمية دور رجال الحرس البلدي في حماية الأمن الغذائي والدوائي للمواطنين، واختتم الحفل بالقسم القانوني للخريجين وتوزيع الشهائد على الطلبة الأوائل.