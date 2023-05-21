ديسكالزي: أمامنا قضايا معقدة غير محلولة من بينها الاتفاق التركي الليبي المختلف عليه

ليبيا – استبعد “كلاوديو ديسكالزي” الرئيس التنفيذي المعاد انتخابه حديثا لعملاق طاقة إيطاليا “إيني” استبعاد تركيا من لعبة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

“ديسكالزي” أكد خلال استضافته بجلسة استماع برلمانية تابعت وترجمت المقتضب اليسير مما يخص ليبيا من مجرياتها صحيفة المرصد أن أي اتفاق تعاون لنقل الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون مع الجانب التركي.

وأرجع “ديسكالزي” تأكيده هذا لوجود عديد القضايا المعقدة غير المحلولة ومن بينها الاتفاق التركي الليبي المختلف عليه.

ترجمة المرصد – خاص