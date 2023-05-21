الغويل: بقاء حكومة الدبيبة خطر على المصالح الأمريكية

الوطن| رصد

رأى الباحث السياسي حافظ الغويل، أن الانتخابات تستخدم كذريعة لعقد للصفقات السياسية في ليبيا، مبينا أن الصفقات السياسية لم تعد تمثل مفاجأة لأحد بسبب تكرار حدوثها في ليبيا منذ 2011.

وقال الغويل في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الجميع بات يدرك أن أطراف تلك الصفقات لا يستطيعون الوصول للسلطة عبر انتخابات نزيهة، مضيفا أن الأمريكان يرون الانتخابات في ليبيا مجرد وسيلة للاستقرار الذي يرغبون في إحداثه وليس بحثاً عن تحقيق إرادة الشعب الليبي.

وتابع: “واشنطن تبحث عن سلطة منتخبة ظاهريًا تفرض سيطرتها على عموم ليبيا لتتمكن هي وآخرون من دخول البلاد بلا معوقات، لمجابهة التدخل الروسي”.

واستبعد الغويل أن تسمح واشنطن بأن يكون عمر صفقة ترميم حكومة الدبيبة عامين أو أكثر، لأن ترميم حكومة الدبيبة وبقائها لفترة طويلة خطر على المصالح الأمريكية بالمنطقة خصوصًا مع اندلاع الصراع بالسودان.