مباحثات ليبية مع وفد “المنظمة الإسلامية” حول سبل تحقيق الأمن الغذائي

بحث مسؤولو وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، مع وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، سبل تحقيق الأمن الغذائي تحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في ليبيا.

وجاء ذلك خلال استقبال وكيل الشؤون الفنية بالوزارة محمد عكيكة وفدا من المنظمة، بدعوة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني.

وضم الوفد البروفيسور بيرلان بيدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ودوليت دييف مدير العلاقات الثنائية.

وناقش الاجتماع وجهات النظر والخبرات والأبحاث حول تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العلاقات بين المنظمات المشاركة في الزيارة، وحرص الجميع على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

ووفق البيان، أتيحت للوفد الإسلامي فرصة للاطلاع على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير هذا القطاع في البلاد. وأكد الجميع أهمية دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأبحاث في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في ليبيا.