الدبيبة: الحزن يملؤنا بعد العثور على جثمان الطفلة «آيات»

عبر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن حزنه بعد العثور على جثمان الطفلة آيات والتي فقدت في مدينة سرت قبل أيام.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تنفطر قلوبنا، ويملؤنا الحزن بعد العثور على جثمان الطفلة “آيات” فقيدة سرت والليبيين، التي فقدتها أسرتها قبل أيام على شاطئ البحر”.

وأضاف الدبيبة:” تعازينا الحارة لوالديها في هذا المصاب العظيم والكسر المؤلم”.

وتابع الدبيبة، في تدوينته:” جبر الله كسرهم، ومنحهم الصبر، وجعلها ذخرًا لهم في الجنة”.

وكان الصيّاد فتحي أبوعافية، أعلن عثوره على جثمان الطفلة آيات وهي تطفو في البحر على بعد 3كيلو متر من مصيف سرت العائلي.