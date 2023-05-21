عليها آثار تعذيب..العثور على جثمان شاب من مدينة الزاوية على شاطئ جودائم

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عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الشاب أحمد العربي الخضراوي مرمية على شاطئ البحر في بلدة جودائم (6 كم) شرق مدينة الزاوية غربي البلاد.

الخضراوي – 19 عام – شاب من مدينة الزاوية خطف من محل لنسخ المفاتيح يعمل به بالعمارات السكنية الزاوية والشهيرة باسم “العمارات البودريات”.

وفقد الاتصال به منذ الأمس، وتم إبلاغ السلطات الأمنية واحتج ذويه وأصدقاءه وأغلقوا الطريق الساحلي وأضرموا النيران في الشارع.

وتم العثور على جثة الخضراوي ملفومة بغطاء ثقيل أحمر “بطانية” مرمية على الشاطئ البحر ببلدة جودائم وعليها آثار تعذيب، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشهد المدينة انفلاتًا أمنيًا وجرائم قتل و اشتباكات من وقت لآخر ، دون وجود أي حل من الجهات المختصه بالرغم من احتجاج المواطنين لأكثر من مرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية.