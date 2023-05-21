“برئاسة حماد”.. الحكومة الليبية تعلن عن عقد اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء

أعلنت الحكومة الليبية عن اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف أسامة حماد.

ومن المقرر عقد الاجتماع في يوم الإثنين الموافق 22 مايو على تمام الساعة 10 صباحاً بمقر رئاسة الوزراء بمنطقة بوعطني، المجاور لمقر بلدية بنغازي.

ودعت الحكومة الليبية الصحفيين ومراسلي الوكالات والقنوات المحلية والدولية؛ لحضور الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الحكومة الليبية.

وختمت الحكومة الليبية دعوة الحضور بكيفية تأكيد الحضور والتسجيل عن طريق الكشف المخصص لوسائل الإعلام.