تقرير استقصائي: قوات خاصة بريطانية وفرنسية تدرب “الجيش السوري الحر” في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير استقصائي نشرته منظمة “العمل على العنف المسلح” البريطانية الضوء على العمليات المنفذة من قبل القوات الخاصة التابعة لبريطانيا في الخارج.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد بين نشر القوات الخاصة البريطانية عمليا في ما لا يقل عن 19 دولة في الخارج خلال العقد الماضي من بينها ليبيا والعراق والسودان والصومال وسوريا والجزائر وكينيا ومالي.

ووفقًا للتقرير تدرب هذه القوات مع نظيرتها الفرنسية بشكل نشيط أعضاء ما يعرف بـ” الجيش السوري الحر ” انطلاقا من قاعدة في تركيا فضلًا عن مواقع في ليبيا وشمال لبنان.

ترجمة المرصد – خاص