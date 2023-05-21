النائب العام يأمر بحبس مدير فرع مصرف الوحدة “طبرق”

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير فرع مصرف الوحدة – طبرق بعد استيلائه على 630 ألف دينار ليبي.

وكانت قد تلقت نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، بلاغاً انطوى على شروع أحد موظفي فرع مصرف الوحدة -طبرق في ارتكاب فعل الاستيلاء على المبالغ المالية الناتجة عن إعمال التعريفة الجمركية.

واستهل المحقق عمله بتحقيق الظروف الملابسة لارتكاب الواقعة، لغرض تحديد قيمة المال، وتعيين مصدره ووجهته.

وأسفر البحث عن إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع نحو الاستيلاء على 630 ألف دينار، وأدى ذلك الأمر بحبس مدير فرع المصرف على ذمة القضية،

ووجه المحقق الجهات الضبطية، بضبط وإحضار مسؤول إدارة فروع منطقة المصرف، وقام بإحالة الدعوى لقضاء الحكم في مواجهة المتهم الحاضر.