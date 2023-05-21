الخارجية المنتهية ترحب بتوصل الأطراف السودانية المتنازعة إلى اتفاق تمديد الهدنة

الوطن| رصد

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية، بتوصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق تمديد الهدنة، ومواصلة المباحثات بهدف وقف نهائي لإطلاق النار في السودان بما يمهد الطريق لوصول المساعدات الانسانية للمدنيين.

وقالت في بيان اليوم الأحد ” نعرب عن تفاؤلنا بأن يواصل الأشقاء في السودان الاستجابة لمساعي التهدئة ويحذوها الأمل في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تأثيرا على رأسها الوقف الدائم للأعمال العدائية والبدء في محادثات مباشرة بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية السودانية بما يضمن تحقيق استقرار دائم واستعادة الأمن”