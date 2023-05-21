المبعوث الأممي إلى ليبيا يزور مصراتة ويلتقى أعضاء المجلس

أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، زيارة لمبنى ديوان بلدية مصراتة، واجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

تستهدف الزيارة مناقشة العديد من القضاي، إلا أن البلدية أصدرت بيانا كشفت فيه عن الزيارة فقط، دون أن تكشف البلدية عن محتوى ما تم مناقشته.

فيما تأتي الزيارة ضمن جولات باتيلي للقاء الفاعلين والمسؤولين المحليين.

وفي 15 مايو الجاري، التقى باتيلي مع عدد من النشطاء والأعيان من المنطقة الجنوبية، إذ شدد على ضرورة تضميد جراح الماضي والمضي قدما نحو مستقبل سلمي، قائلًا: “يمكن فيه لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة”.

واستمع المبعوث الأممي إلى تطلعاتهم بشأن عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته، مؤكدا دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة.